В случае, если сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты выскажут недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, рассматривать вопрос назначения нового генерального прокурора парламент, вероятнее всего, будет на следующей пленарной неделе.

Об этом со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук пишет "Интерфакс-Украина".

"По процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет. Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем, как это попадет в сессионный зал", - сказала Кравчук.

По ее словам, внеочередные заседания созываются в пленарную неделю в часы, когда нет заседаний. Нардеп предположила, что это может произойти на следующей неделе.

Кроме того, по словам Кравчук, президент Владимир Зеленский обещал, что кандидатуры, которые будут рассматриваться на должность генпрокурора, обсудят и во фракции. Сам глава государства имеет несколько на примете.

"Некорректно называть их фамилии. На фракции обсуждалась фамилия Ионушаса. И президент знает о том, что сигнальное голосование было, но все-таки решать ему, и, очевидно, мы будет обсуждать разные кандидатуры", - сказала Кравчук.

Депутат также добавила, что сегодня Владимир Зеленский не будет присутствовать на внеочередном пленарном заседании, поскольку находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Напомним, 4 марта Комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Рябошапки на заседании.

Также мы писали, что во время отчета перед парламентом 4 марта временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более чем тысячи дел.