Эвакуированных их Уханя украинцев и иностранцев, которые находились в обсервации в Новых Санжарах две недели, выпускают из санатория.

Из корпусов медцентра "Новые Санжары" их начали выпускать около 12:00, сообщает корреспондент "Страны".

На месте собралось много людей. За некоторыми побывавшими на обсервации приехали их друзья и родные. Все обнимаются и радуются встрече.

Фото: Страна.ua

Тем временем местные жители выстроились напротив входа в санаторий. По их словам, они пришли к Зеленскому "просто посмотреть".

По громкоговорителю напомнили, что в обсервации на территории санатория находятся 48 украинцев, 33 человека в сопровождении, а также 27 иностранцев из 8 стран мира.

Фото: Страна.ua

Тем временем вертолет президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня прибыл в Полтавскую область, подлетает к Новым Санжарам. Ранее пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила в комментарии "Стране", что она вместе с Зеленским вылетает на вертолёте в Новые Санжары.

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