Европейский парламент на следующей неделе запланировал рассмотрение вопроса о реализации минских соглашений. Ожидается заявление на тему "Пять лет имплементации минских соглашений, дорожная карта от войны к миру".

Об этом сказано в проекте повестки дня евроинститута.

Так, обсуждение вопроса имплементации минских соглашений запланировано на мартовской сессии Европарламента в Страсбурге: 10 марта после 15.00 по местному времени.

В частности, ожидается заявление вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на тему "Пять лет имплементации минских соглашений, дорожная карта от войны к миру".

Напомним, украинскую неделю в Европарламенте перенесли из-за коронавируса.

Напомним, что Украина готовит новую редакцию Минских соглашений.

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