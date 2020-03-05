В среду, 4 марта, правительство опубликовало распоряжение о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора компании "Центрэнерго".

Решение Кабинета министров от 26 февраля 2020 г. № 205-р обнародовано на правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - сказано в документе. Распоряжение подписано Алексеем Гончаруком.

Скриншот: kmu.gov.ua

Отметим, что Кабмин сменил руководство компании еще 26 февраля. Александра Корчинского назначили вместо Владимира Потапенко, которого Коломойский назвал "понятным" руководителем компании. Однако к работе новое руководство так и не приступило - предприятие заблокировали люди Коломойского. "Страна" подробно разбиралась, что происходит на "Центрэнерго".

Также мы писали, что Окружной админсуд Киева заблокировал смену руководства компании "Центрэнерго". В частности, он запретил Фонду госимущества осуществлять действия, направленные на смену членов дирекции компании и вносить соответствующие изменения в госреестр. Речь идет об исполняющем обязанности гендиректора Владимире Потапенко.