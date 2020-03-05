Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/ Дмитро Дубілет

Дмитрий Дубилет, которого Верховная Рада 4 марта уволила с должности министра Кабинета министров, может продолжить свою работу в правительстве. 

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

"Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал Дмитрий Дубилет. 

Также он поблагодарил своих коллег, с которыми он работал предыдущие полгода. По его словам, это была непростая работа, все ошибались, но, по мнению Дубилета, она все равно принесла немало пользы для страны. 

Скриншот Facebook-страницы Дмитрия Дубилета

Скриншот: Facebook/ Дмитро Дубілет

Напомним, 4 марта состоялось внеочередное заседание Рады, на котором назначили новое правительство. Министром Кабмина вместо Дубилета стал экс-госсекретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов.

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