Корреспондент "Страны" поговорил с жительнями Новых Санжар по поводу произошедших в городе беспорядков на фоне госпитализации в местную больницу эвакуированных из китайского Уханя украинцев и граждан других стран.

Так, одна из собеседниц убеждена, что во время происшествий камни в автобус с эвакуированными бросали не жители Новых Санжар, а приезжие провокаторы из других мест. Жительница отметила, что глава МВД Арсен Аваков "из Днепра 1000 человек привез", намекая, что среди них были и те, кто бросал камни.

"Ну а между нашими и правоохранителями кто ещё был? Ещё кого они привезли? Это не наши бросали", - заявила женщина.

После того, как журналисты "Страны" возразили, что люди в тот вечер представлялись жителями Санжар и вели себя агрессивно, женщина ответила: "Ну, так это потому, что людям надо было объяснять все нормально". Так, она считает, что украинские власти никак не подготовили население города к новости о карантине.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Стоит отметить, что сегодня в госпитале "Новые Санжары" заканчивается двухнедельная обсервация. По этому поводу в город приехал президент Владимир Зеленский, а к самому санаторию снова стянули Нацгвардию.

Напомним, что недавно в Новых Санжарах местные жители агрессивно выступали против госпитализации там эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, опасаясь, что коронавирус придет в их город.