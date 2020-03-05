С 1 июня в Египет можно будет поехать только по туристической визе. Документы будут стоить 25 долларов и будут выдаваться на 5 лет.

Об этом сообщает издание Egyptian Streets.

Известно, что соответствующий приказ о визировании – инициатива премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Документы будут стоить 25 (около 620 гривен) долларов и будут выдаваться на 5 лет. При этом, количество дней пребывания в Египте при одном пересечении границы не должно составлять более 90. Визы можно оформить в консульствах или на специальных порталах.

Кроме этого, туристам, которые прилетают в аэропорты Луксора и Асуана в самые жаркие дни сезонов, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

Напомним, что киевлянин три года копил деньги на путевку в Египет, но перед вылетом напился, повздорил с пограничниками и остался в Украине.

Также мы писали о том, что журналисту из Египта запретили въезд в Украину из-за того, что он назвал своего ребенка Путиным.