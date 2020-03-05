Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Полтавскую область, где сегодня в Новых Санжарах завершается карантин украинцев, прибывших из Китая.

О программе визита главы государства сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Зеленский ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Напомним, эвакуированные из Китая украинцы уже пакуют вещи и ждут президента.

Еще две недели назад местные жители забрасывали автобусы с прибывшими из Китая людьми камнями, день встречи превратился в "день национального пороза".