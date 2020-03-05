Зоряна Скалецкая, которую 4 марта уволили с должности министра здравоохранения, получит зарплату за 14 дней своего добровольного пребывания на обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Дело в том, что поездку в Полтавскую область она оформила как рабочую командировку.

Об этом со ссылкой на информацию Минздрава пишут "Украинские новости".

"В соответствии с приказом Минздрава Украины от 20 февраля 2020 года №34-км "О командировке Скалецкой З.С." с 21 февраля до 06 марта 2020 года Скалецкая Зоряна Степановна.... находится в командировке в Полтаве и Полтавской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что за дни пребывания в командировке Скалецкой начисляется средняя заработная плата в соответствии с Порядком учета средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 08 февраля 1995 года №100.

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Напомним, 4 марта Рада проголосовала за новый состав Кабмина. Вместо Скалецкой Минздрав возглавит министр Азарова и кардиохирург с мировым именем Илья Емец.