Самолет рейсом Санкт-Петербург-Симферополь, который хотели экстренно посадить в Ростове из-за "минирования", продолжил полет к месту назначения в ннексированный Симферополь.

Об этом сообщили в аэропорту Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости.

Авиакомпания приняла решение о посадке самолета в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий. Посадка планируется в 11:00 по киевскому времени. На борту самолета находится 124 человека.

Перед этим в аэропорт Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса №6891 Санкт-Петербург - Симферополь. Неизвестный сообщил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба.

Это в России уже второй борт за утро, готовящийся к экстренной посадке: пассажирский А320, вылетевший из московского "Шереметьево", также получил сообщение о "минировании". Он готовится сесть в аэропорту Омска.

Напомним, что крымчанка грозила взорвать самолет Симферополь - Москва.

Также мы писали о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово.