Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Легбанк", госрегистрация финучреждения прекращена, банк считается ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"3 марта 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении государственной регистрации ПАО "Легбанк" как юридического лица, а следовательно ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным",- говорится в сообщении.

В феврале 2015 года НБУ принял решение ликвидировать Интербанк. В пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Легбанк" получено 111,9 млн грн, что составляет 97,9% от общей гарантированной суммы.

Напомним, Ситибанк начал продавать украинские гособлигации, банкиры считают, что это плохой знак для гривны.

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