Кандидатура Сергея Ионушаса на пост Генпрокурора обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа", однако Зеленский пока что официально не предлагал его на этот пост.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал сам Ионушас, передает издание "Укринформ".

В четверг, 5 марта, замглавы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что рассмотрение его кандидатуры на пост Генерального прокурора не является секретом.

"Согласно Конституции Украины, президент вносит представление. На сегодня представление не внесено. Поэтому я хотел бы только отметить, что упомянутые вопросы поднимались на фракции, это не секрет", - заявил Ионушас и добавил, что его на должность главы Офиса Генпрокурора предложил один из депутатов "Слуги народа". Однако политик отказался называть фамилию этого нардепа.

"Мне кажется, что этот вопрос исключительно на президенте Владимире Александровиче Зеленском. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор Рябошапка Руслан Георгиевич", - сказал Ионушас.

Напомним, что по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, последней каплей недоверия нынешнему Генпрокурору Рябошапке стало неподписание подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.

Также мы писали, что сегодня, 5 марта, Верховная Рада будет голосовать за отставку главы Офиса Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Экстренное заседание парламента по этому поводу состоится в 18:30