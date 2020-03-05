В Черновицкой области в селе Ленковцы трое детей и один взрослый погибли во время пожара. Детям было 3, 6 и 7 лет. Огонь самоликвидировался.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"5 марта в селе Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка 2013, 2014 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.

От ГосЧС для разбора завалов были привлечены 8 пожарных и 1 единица техники.

Напомним, ранее появилось объяснение, почему пожароопасный период в Украине не закончился осенью. В стране из-за теплой зимы в Чернобыле также уже начался пожароопасный период.

Как сообщала "Страна", на Рождество в Украине в пожарах погибло рекордное количество человек.