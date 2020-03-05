В китайском городе Ухань мужчина умер через 5 дней после выписки с диагнозом о полном выздоровления от коронавируса Covid-19. Как говорит врач, смерть была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Сообщается, что 36-летний Ли Лян изначально был помещен в больницу 12 февраля. Через две недели Ли выписали.

По словам жены умершего, после выписки на второй день Ли почувствовал себя плохо. Мужчина жаловался на сухость во рту и газы в желудке. После чего Ли стало еще хуже и его забрала скорая. По приезду в больницу мужчина скончался.

По последним данным, к концу среды в Китае было выявлено в общей сложности 80 409 подтвержденных случаев заболевания, 52 045 пациентов выписались из больниц после выздоровления, 3 012 человек скончались (за среду - 31 человек).

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