В соцсетях обсуждают рукопожатие Порошенко и Зеленского в парламенте 4 марта.

Политики поздоровались и о чем-то поговорили, когда Зе спускался с трибуны. Президент приходил в Раду, чтобы благословить назначение нового Кабмина и проводить в последний путь правительство Гончарука. И под конец этого действа столкнулся с Порошенко.

Казалось бы - незначительный эпизод. Который, однако, может иметь для президента далекоидущие последствия.

"Зеленскому его пиарщики усиленно создают образ "непримиримого врага Порошенко". И этим пытаются удерживать его рейтинг на юго-востоке.

Но на практике никакой смертельной вражды нет. Они нормально общаются. Да и Пётр Алексеевич до сих пор на свободе.

А потому этот снимок, конечно, неприятная вещь для Зеленского. Также как и Порошенко в своё время очень не любил, когда показывали фото его рукопожатий с Путиным", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

"Это политика, ребят", - комментирует фото журналистка "Страны" Олеся Медведева.

"Спасибо, что уже весна, а я ещё тут!", - иронизирует журналист Василий Апасов.

В комментариях у Апасова посыпались версии того, что происходит.

"Будем надеяться, что Зе По черную метку вручил".

"Владимир Александрович, а может поедем на дачу, посадим что-нибудь, а?".

"А в глаза-то не смотрят", - отметили пользователи.

"Пальцы надо пересчитать потом. А то некоторые носов не досчитались", - советует Зеленскому журналист Денис Иванеско.

"- Отпусти!

Нам не спасти

Нашу любовь

От пропасти!", - комментирует фото заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.



