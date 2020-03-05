Рукопожатие Зеленского и Порошенко. Фото Яна Доброносова
Рукопожатие Зеленского и Порошенко. Фото Яна Доброносова

В соцсетях обсуждают рукопожатие Порошенко и Зеленского в парламенте 4 марта. 

Политики поздоровались и о чем-то поговорили, когда Зе спускался с трибуны. Президент приходил в Раду, чтобы благословить назначение нового Кабмина и проводить в последний путь правительство Гончарука. И под конец этого действа столкнулся с Порошенко. 

Рукопожатие Порошенко и Зеленского

Казалось бы - незначительный эпизод. Который, однако, может иметь для президента далекоидущие последствия. 

"Зеленскому его пиарщики усиленно создают образ "непримиримого врага Порошенко". И этим пытаются удерживать его рейтинг на юго-востоке.

Но на практике никакой смертельной вражды нет. Они нормально общаются. Да и Пётр Алексеевич до сих пор на свободе.

А потому этот снимок, конечно, неприятная вещь для Зеленского. Также как и Порошенко в своё время очень не любил, когда показывали фото его рукопожатий с Путиным", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

"Это политика, ребят", - комментирует фото журналистка "Страны" Олеся Медведева. 

"Спасибо, что уже весна, а я ещё тут!", - иронизирует журналист Василий Апасов. 

Василий Апасов

В комментариях у Апасова посыпались версии того, что происходит.

"Будем надеяться, что Зе По черную метку вручил".

"Владимир Александрович, а может поедем на дачу, посадим что-нибудь, а?".

"А в глаза-то не смотрят", - отметили пользователи. 

комментарии скриншот

"Пальцы надо пересчитать потом. А то некоторые носов не досчитались", - советует Зеленскому журналист Денис Иванеско. 

Денис Иванеско скриншот

"- Отпусти!
Нам не спасти
Нашу любовь
От пропасти!", - комментирует фото заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова. 

Светлана Крюкова скриншот
 

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