В соцсетях обсуждают рукопожатие Порошенко и Зеленского в парламенте 4 марта.
Политики поздоровались и о чем-то поговорили, когда Зе спускался с трибуны. Президент приходил в Раду, чтобы благословить назначение нового Кабмина и проводить в последний путь правительство Гончарука. И под конец этого действа столкнулся с Порошенко.
Казалось бы - незначительный эпизод. Который, однако, может иметь для президента далекоидущие последствия.
"Зеленскому его пиарщики усиленно создают образ "непримиримого врага Порошенко". И этим пытаются удерживать его рейтинг на юго-востоке.
Но на практике никакой смертельной вражды нет. Они нормально общаются. Да и Пётр Алексеевич до сих пор на свободе.
А потому этот снимок, конечно, неприятная вещь для Зеленского. Также как и Порошенко в своё время очень не любил, когда показывали фото его рукопожатий с Путиным", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
"Это политика, ребят", - комментирует фото журналистка "Страны" Олеся Медведева.
"Спасибо, что уже весна, а я ещё тут!", - иронизирует журналист Василий Апасов.
В комментариях у Апасова посыпались версии того, что происходит.
"Будем надеяться, что Зе По черную метку вручил".
"Владимир Александрович, а может поедем на дачу, посадим что-нибудь, а?".
"А в глаза-то не смотрят", - отметили пользователи.
"Пальцы надо пересчитать потом. А то некоторые носов не досчитались", - советует Зеленскому журналист Денис Иванеско.
"- Отпусти!
Нам не спасти
Нашу любовь
От пропасти!", - комментирует фото заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.