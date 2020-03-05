Актер Билли Портер рассказал, что сыграет фею-крестную в новом фильме "Золушка" студии Sony. Съемки фильма проходят в Лондоне. По словам Портера, его фея будет гендерно-нейтральной, потому что "у магии нет пола".

Портер рассказал, что его персонаж будет бесполым, по крайней мере в том виде, в котором он его играет. "И это круто", - сказал он в интервью CBS News. Актер также добавил, что фильм будет классической сказкой для нового поколения. "Я думаю, новое поколение к этому готово", - уверен актер.

Съемки "Золушки" проходят с Камиллой Кабелло в главной роли.

Как сообщала "Страна", компания Disney ищет темнокожих актрис на роль шести сестер русалочки Ариэль.

Также стало известно, что Disney снимает вторую часть "Алладина".

А жена принца Гарри Меган Маркл будет озвучивать персонажей Disney ради спасения слонов.