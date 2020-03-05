Президент Дональд Трамп отметил успех Джо Байдена, претендента от Демократической партии на грядущих выборах президента США, назвав его победу на праймериз в Супервторник "отличным возвращением".

Об этом сообщает издание NBC News.

"Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом", - сказал Трамп.

Также американский лидер отметил, что другой претендент на номинацию от демократов Берни Сандерс проиграл праймериз в большинстве штатов из-за Элизабет Уоррен, которая отказалась снимать свою кандидатуру с президентской гонки.

"Если бы Элизабет Уоррен сделала то, что она, возможно, должна была сделать, с ее точки зрения, он бы выиграл во многих штатах, включая Массачусетс, возможно, Техас, определенно, в Миннесоте. Берни выиграл бы в штатах, где он проиграл", - заявил Трамп.

Также он назвал Уоррен "современной Покахонтас" и заявил, что она запомнится избирателям не как "великий победитель", "а как великий спойлер".

Отметил Трамп и ошеломительный провал миллиардера Майкла Блумберга, который потратил на свою президентскую кампанию более $500 млн, заявив, что победу на выборах купить нельзя. Так, экс-мэр Нью-Йорка в Супервторник победил лишь на Американском Самоа, после чего снялся с предвыборной гонки. В свою очередь Трамп считает, что Блумберг теперь вложит деньги в кампанию Джо Байдена и заявил, что последнему это не поможет.

"Я не думаю, что это окажет влияние. Деньги следует тратить мудро. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить, это отличная вещь", - добавил американский президент.

Напомним, что праймериз Республиканцев Трамп выиграл во всех 13 штатах где они проводились в Супервторник.

Также мы писали, что Берни Сандерс победил лишь в четырех штатах из 14. Теперь, лидеров предвыборной гонки от Демократов стал Джо Байден.