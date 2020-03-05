Прокуратура Турции потребовала оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Карлова. После этого суд Анкары, который рассматривает это дело, назначил следующее заседание на 31 марта.

Как сообщает РИА Новости, остальных 23 подсудимых прокуратура считает виновными и требует приговорить к различным срокам заключения. Ожидается, что 31 марта на суде будут заслушаны их адвокаты.

Суд по делу об убийстве российского дипломата начался 8 января 2019 года. На первых слушаниях все обвиняемые отрицали свою вину.

Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Его застрелил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. После нападения его ликвидировали силы безопасности. Обвинения выдвинули 28 подозреваемым. Среди них был оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он также отвергает обвинения.

В обвинительном заключении сказано, что нападение на российского дипломата Карлова было совершено с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Напомним, что Россия обвинила Турцию в вероломстве и нарушении соглашений по Сирии.

Также мы писали о том, что в Турции заочно арестовали Гюлена по делу об убийстве российского посла.