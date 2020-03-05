В Черновцах еще двоих человек госпитализировали в инфекционное отделение больницы с подозрением на китайский коронавирус Covid-2019. Накануне путешественники вернулись из Италии, их анализы передали в Киев для проверки.

Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

В Черновицкой области из-за подозрения на заражение коронавирусом в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще 2 буковинцев с признаками инфекционного заболевания.

Фото: facebook.com/cvODA

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 в Черновцах, еще шесть человек изолированы с подозрением и ждут результаты тестов.

Напомним, у жены первого зараженного коронавирусом украинца не нашли признаков заболевания.

Ранее мы писали о том, как в Украине будут решать вопрос об изоляции больных коронавирусом и контактировавших с ними людей.