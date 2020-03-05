Украинская сборная по футболу уже после участия в Евро-2020 испытает свои силы в другом турнире - Лиге наций УЕФА, который начинается в сентябре.

Так, команда Андрея Шевченко получила в соперники сборные Германии, Испании и Швейцарии на групповом этапе состязания сезона 2020/21.

В УЕФА уже опубликовали расписание игр сборной Украины.

1 тур

Украина - Швейцария - 3 сентября

2 тур

Испания - Украина - 6 сентября

3 тур

Украина - Германия - 10 октября

4 тур

Украина - Испания - 13 октября

5 тур

Германия - Украина - 13 ноября

6 тур

Швейцария - Украина - 16 ноября

Все матчи украинской команды в Лиге Наций 2020/21 начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что финальная стадия Лиги наций пройдет 2,3 и 6 июня 2021 года, а стыковые игры - 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

Ранее мы писали о том, какие группы Лиги Наций сложились по итогам жеребьевки, которая прошла во вторник, 3 марта.

Напомним, что недавно главные тренеры соперников Украины на Евро-2020 - Австрии и Нидерландов - в комментарии "Стране" оценили силу нашей сборной по футболу.