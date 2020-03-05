Самолет, летевший из Петербурга в аннексированный Симферополь, планирует посадку в Ростове из-за анонимного сообщения о "минировании".

Об этом 5 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Это в России уже второй борт за утро, готовящийся к экстренной посадке: пассажирский А320, вылетевший из московского "Шереметьево", также получил сообщение о "минировании". Он готовится сесть в аэропорту Омска.

Напомним, что 3 марта из-за угроз о взрыве на борту в Хабаровске сел самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву (рейс SU1703). На борту было 167 пассажиров и 11 членов экипажа.

Ранее ни одно из таких сообщений не подтверждалось.

Напомним, что крымчанка грозила взорвать самолет Симферополь - Москва.

Также мы писали о том, что в Москве проверяют все станции метро на буквы "А" и "Б" из-за сообщения о взрывчатке.