Наблюдательный совет Администрации морских портов Украины. Фото ведомства
Наблюдательный совет Администрации морских портов Украины. Фото ведомства

В среду Владимир Зеленский в Раде призвал уволить правительство - что в итоге и произошло. Среди мотивов президент назвал, кроме прочих, засилие иностранцев с огромными зарплатами в наблюдательных советах госкомпаний

"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – сказал Зе с парламентской трибуны.

Государственными компаниями руководит Кабинет министров - он же и формирует набсоветы, в которых последнее время действительно очень много "международных партнеров". 

Причем получают они на этих постах огромные зарплаты. Хотя на рядовых потребителях услуг госкомпаний - той же "Укрзализныци", где творится перманентный кошмар с качеством перевозок - это вообще никак не сказывается. 

Иностранный десант в украинских государственных фирмах оправдывают тем, что это помогает бороться с коррупцией, которая в госкомпаниях и правда велика. Кроме того, многие эмиссары западных стран (а именно Запад в основном "оккупировал" набсоветы) действительно крупные специалисты своего дела. 

Противники же считают, что иностранцы просто захватывают контроль над украинскими монополиями, которые ворочают миллиардами гривен. И в лучшем случае качают из них инсайдерскую информацию, которая поступает к третьим лицам. 

"Страна" разбиралась, сколько иностранцев руководят госкомпаниями в Украине и во что они обходятся украинцам. 

Для чего нужны Набсоветы

Это орган, представляющий интересы акционера в период, когда собрания владельцев акций не проводятся. 

Акционер в нашем случае - это государство в лице Кабинета министров. 

Члены наблюдательных советов не ведут оперативного управления компанией, но по сути присматривают за ее менеджментом и могут в любой момент вмешаться и высказать свое отношение к происходящим процессам. 

Также этот орган может участвовать в создании стратегии компании. Кроме того он имеет полномочия аудита, а значит и доступ к документации. 

Одним словом - "смотрящие".  

Во многих украинских компаниях присматривают от имени государства иностранные граждане. Причем большинство из них имеют еще и статус независимых членов Набсоветов.

Это значит, что они не аффилированы ни с государством, которое их делегировало, ни с компанией, которую они контролируют. А как бы сами по себе - хотя по факту представляют либо крупные международные структуры, либо зарубежные компании-монополисты.

При этом их голоса имеют тот же вес, что и у представителей, скажем, Кабмина. 

Укрзализныця: пять иностранцев, двое украинцев

В Набсовете этой компании наших сограждан действительно меньшинство: из семи всего двое - журналист Сергей Лещенко и экономист Олег Журавлев. Оба введены в НС в декабре. 

А вот глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, банкир, с многолетним опытом работы в финансах в разных странах мира. Бывший директор представительства ЕБРР в Украине. 

Правда, судя по его биографии, он ни разу не транспортник. Однако уже с июня 2018 года он становится членом Набсовета УЗ, а через месяц - главой. 

Шевки Аджунер

Шевки Аджунер

Второй иностранец - швед Андерс Ослунд, долгие годы работавший советником в правительствах не только Украины, но и России в ранние 90-е (в период "шоковой терапии"). Сторонник тотальной приватизации и ультралиберальных реформ. Вошел в Набсовет УЗ тоже летом 2018 года. 

Андерс Ослунд 

Андерс Ослунд

Третий иностранец - гражданин Германии Кристиан Кун. Человек, действительно имеющий опыт - более, чем 20-летний - в железнодорожных перевозках и логистике. Работал также в немецком жд-монополисте Deutsche Bahn, которой Кабмин собирается отдать в управление "Укрзализныцю"

Кристиан Кун

Кристиан Кун

Еще один канадец в Набсовете - Андреас Матье. Дипломированный финансист и управленец. Работу в "Укрзализныце" совмещает услугами консалтинга в Австрии (город Вена), где последние годы и проживает. 

Андреас Матье

Андреас Матье

Последний иноземец - гражданин Литвы Адомас Азуолас Аудицкас. Он был замминистра экономики в Литве. Специалист по инвестициям и ценным бумагам. Советник украинских премьеров от Гройсмана до Гончарука. 

Адомас Азуолас Аудицкас

Адомас Азуолас Аудицкас

То есть, как видим, среди иностранцев на железной дороге только один выходец из данной сферы. Правда, и он - бывший работник немецкого жд-монополиста, который имеет виды на "Укрзализныцю". 

Нафтогаз: 4 иностранцев, 2 украинцев

Из шести членов Набсовета компании - только двое украинцев: замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив и бывшая замминистра энергетики Наталья Бойко. 

А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Была одним из руководителей британского газового регулятора Ofgas. 

Клер Споттисвуд

Клер Споттисвуд

Второй иностранец - француз Бруно Лескуа. Специалист по ядерной энергетике, который занимал руководящие должности в одной из крупнейших в мире компаний этой сферы - Electricite de France. 

Бруно Лескуа

Бруно Лескуа

Третий - американец Амос Хохштайн, как говорится на сайте "Нафтогаза", "контролировал реализацию международной энергетической политики США в мире и консультировал Государственного секретаря и вице-президента США".

Работал на высоких должностях в Конгрессе США. То есть это прямой американский лоббист. 

Амос Хохштайн

Амос Хохштайн

Четвертый - гражданин Швейцарии, профессор банковского дела Людо Ван дер Хейден. Который, кстати, в одном из интервью заявлял, что совсем необязательно платить государственным менеджерам столько же, сколько получают в частных компаниях.

Так он комментировал информацию о мега-премиях руководства "Нафтогаза" - Витренко и Коболева. 

В этой связи Ван дер Хейден приводил пример Германии, где во многих госкомпаниях топ-менеджеров назначают сами работники, выбирая их из своей среды, а не приглашая со стороны. Что в итоге обходится сильно дешевле по зарплате. 

Однако в Украине такой подход почему-то не приживается: предпочитают брать топов со стороны и платить им огромные по меркам нищей страны деньги. 

Людо Ван дер Хейден

Людо Ван дер Хейден

Укрпочта: четверо варягов, двое украинцев

В Наблюдательном совете компании Украину представляют Оксана Волчко и Александр Зинкин. 

Остальные - иностранцы. Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. 

Бенуа Плеска

Также в Набсовете "Укрпочты" - эстонец Йона Салювеер. Работал в аналогичной эстонской компании Omniva. 

Йона Салювеер

Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. Специализация - международный аудит и приватизация.

Якуб Карновский

И, наконец, датчанин Томи Дженсен, который работал в американской агрокорпорации Bunge и занимался портовыми проектами в Николаеве.

Томи Дженсен

Здесь такое засилие иностранцев тем более необъяснимо, что "Укрпочта" находится в хронических убытках по полмиллиарда в год. 

Укроборонпром - 1 американец с "блокирующим голосом"

В наблюдательном совете оборонного концерна ситуация получше - четыре украинца и один иностранец. Зато какой. Это Энтони Тетер, бывший чиновник Минобороны США

Глава концерна Павел Букин рассказывал, что хоть Тетер и рядовой член Набсовета, но без его одобрения ни одно решение принято не будет.

"По функционалу он - рядовой член наблюдательного совета, но фактически у нас без общего консенсуса решения не принимаются. Если Тони - против каких-то вопросов, то они откладываются или не принимаются", - рассказывал директор. 

Энтони Тетер 

Энтони Тетер

"Укрэнерго" - только иностранцы

В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.

Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски, который занимался энергетикой у себя в стране, а потом и в других - в частности, в Черногории.

Луиджи де Франциски

Луиджи де Франциски

Третий член - датчанин Педер Андреасен, работавший в своей стране на руководящих постах в компании, связанной с энергетикой. 

Педер Андреасен

Педер Андреасен

Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции. Член совета директоров французских энергетических компаний Elf Aquitaine, Total и той же Électricité de France, чей представитель уже работает в "Нафтогазе".

Оливье Апперт

Оливье Апперт

Единственный украинец в набсовете "Укрэнерг" - корпоративный секретарь Максим Юрков. Но по факту он не является членом НС компании. 

То есть за ней смотрят исключительно иностранцы. 

Аэропорт "Борисполь" - двое "варягов"

На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.

Шейфеле - действительно серьезный специалист: он бывший вице-президент аэропорта Мюнхена.

Роджер Шейфеле

Роджер Шейфеле

Аббелоос - эксперт по корпортативному управлению. 

Остальные наблюдатели - украинцы. 

Морские порты - половина иностранцы

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" весьма плотно контролируется иностранцами. Голоса в Набсовете между украинцами и варягами распределены поровну - 3 на 3. 

Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен, бывший Генсек ассоциации судовладельцев Евросоюза. А до этого руководивший Европейской ассоциацией морских портов. 

Патрик Юлия Верхувен

Патрик Юлия Верхувен

Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне, был главой порта города Гамбурга. Участник многих проектов Всемирного банка. 

Вольфганг Хуртиенне

Вольфганг Хуртиенне

Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, специалист по проектам частно-государственного партнерства. 

Ян ван Схонховен 

Ян ван Схонховен

Сколько получают члены Набсоветов?

Важный момент в том, что независимые от украинского государства советчики-иностранцы получают деньги за работу в наблюдательных советах. 

Причем довольно немалые. 

Постановление Кабмина №668 регламентирует, что базовое вознагражение члену Набсовета госкомпании с долей акций более 50% и оборотом от 4 миллиардов - должно составлять не более 1 370 000 гривен в год. Это в среднем по 115 тысяч в месяц. 

Но это только голая ставка. Еще предусмотрено до 30% разных надбавок: за работу в комитетах Набсовета и просто за работу в этом органе. Плюс 20% за руководство Набсоветом. 

Также надбавки зависят от чистой прибыли компании. Тот же Шевки Аджунер только в "Укрэнерго" за 2018 год получил 1,75 миллиона гривен. То есть на 250 тысяч выше, чем в базе. 

А вот в "Укрзализныце", где он тоже глава НС, в 2018 году он получал гораздо больше - 566 тысяч в месяц. А в 2019-м - по 325 тысяч. 

На железной дороге вообще самые высокие выплаты. Так, экс-нардеп Сергей Лещенко, который неполный с 18 декабря работал в набсовете компании, в середине января задекларирвал 136 тысяч гривен, полученных от железной дороги. Непонятно, правда, зарплата ли это за декабрь, либо аванс за январь. Но в любом случае полная зарплата экс-нардепа очевидно составляет более 250 тысяч гривен в месяц. 

 

Иностранцы в "Нафтогазе" получили за позапрошлый год почти по миллиону шестьсот. Примерно те же суммы выплат в насквозь убыточной "Укрпочте". 

Учитывая, что государственных компаний десятки, и как минимум в половине есть наблюдательные советы - то выплаты "смотрящим" выходят бюджету в сотни миллионов каждый год. Из них как минимум половина приходится на иностранцев. 

Причем, в отличие от иностранцев, которые находятся в менеджерском составе компаний, у "наблюдателей" нет никаких KPI - критериев их эффективности. Они получают просто гигантские по украинским меркам зарплаты. 

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