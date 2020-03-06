В среду Владимир Зеленский в Раде призвал уволить правительство - что в итоге и произошло. Среди мотивов президент назвал, кроме прочих, засилие иностранцев с огромными зарплатами в наблюдательных советах госкомпаний.

"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – сказал Зе с парламентской трибуны.

Государственными компаниями руководит Кабинет министров - он же и формирует набсоветы, в которых последнее время действительно очень много "международных партнеров".

Причем получают они на этих постах огромные зарплаты. Хотя на рядовых потребителях услуг госкомпаний - той же "Укрзализныци", где творится перманентный кошмар с качеством перевозок - это вообще никак не сказывается.

Иностранный десант в украинских государственных фирмах оправдывают тем, что это помогает бороться с коррупцией, которая в госкомпаниях и правда велика. Кроме того, многие эмиссары западных стран (а именно Запад в основном "оккупировал" набсоветы) действительно крупные специалисты своего дела.

Противники же считают, что иностранцы просто захватывают контроль над украинскими монополиями, которые ворочают миллиардами гривен. И в лучшем случае качают из них инсайдерскую информацию, которая поступает к третьим лицам.

"Страна" разбиралась, сколько иностранцев руководят госкомпаниями в Украине и во что они обходятся украинцам.

Для чего нужны Набсоветы

Это орган, представляющий интересы акционера в период, когда собрания владельцев акций не проводятся.

Акционер в нашем случае - это государство в лице Кабинета министров.

Члены наблюдательных советов не ведут оперативного управления компанией, но по сути присматривают за ее менеджментом и могут в любой момент вмешаться и высказать свое отношение к происходящим процессам.

Также этот орган может участвовать в создании стратегии компании. Кроме того он имеет полномочия аудита, а значит и доступ к документации.

Одним словом - "смотрящие".

Во многих украинских компаниях присматривают от имени государства иностранные граждане. Причем большинство из них имеют еще и статус независимых членов Набсоветов.

Это значит, что они не аффилированы ни с государством, которое их делегировало, ни с компанией, которую они контролируют. А как бы сами по себе - хотя по факту представляют либо крупные международные структуры, либо зарубежные компании-монополисты.

При этом их голоса имеют тот же вес, что и у представителей, скажем, Кабмина.

Укрзализныця: пять иностранцев, двое украинцев

В Набсовете этой компании наших сограждан действительно меньшинство: из семи всего двое - журналист Сергей Лещенко и экономист Олег Журавлев. Оба введены в НС в декабре.

А вот глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, банкир, с многолетним опытом работы в финансах в разных странах мира. Бывший директор представительства ЕБРР в Украине.

Правда, судя по его биографии, он ни разу не транспортник. Однако уже с июня 2018 года он становится членом Набсовета УЗ, а через месяц - главой.

Шевки Аджунер

Второй иностранец - швед Андерс Ослунд, долгие годы работавший советником в правительствах не только Украины, но и России в ранние 90-е (в период "шоковой терапии"). Сторонник тотальной приватизации и ультралиберальных реформ. Вошел в Набсовет УЗ тоже летом 2018 года.

Андерс Ослунд

Третий иностранец - гражданин Германии Кристиан Кун. Человек, действительно имеющий опыт - более, чем 20-летний - в железнодорожных перевозках и логистике. Работал также в немецком жд-монополисте Deutsche Bahn, которой Кабмин собирается отдать в управление "Укрзализныцю".

Кристиан Кун

Еще один канадец в Набсовете - Андреас Матье. Дипломированный финансист и управленец. Работу в "Укрзализныце" совмещает услугами консалтинга в Австрии (город Вена), где последние годы и проживает.

Андреас Матье

Последний иноземец - гражданин Литвы Адомас Азуолас Аудицкас. Он был замминистра экономики в Литве. Специалист по инвестициям и ценным бумагам. Советник украинских премьеров от Гройсмана до Гончарука.

Адомас Азуолас Аудицкас

То есть, как видим, среди иностранцев на железной дороге только один выходец из данной сферы. Правда, и он - бывший работник немецкого жд-монополиста, который имеет виды на "Укрзализныцю".

Нафтогаз: 4 иностранцев, 2 украинцев

Из шести членов Набсовета компании - только двое украинцев: замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив и бывшая замминистра энергетики Наталья Бойко.

А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Была одним из руководителей британского газового регулятора Ofgas.

Клер Споттисвуд

Второй иностранец - француз Бруно Лескуа. Специалист по ядерной энергетике, который занимал руководящие должности в одной из крупнейших в мире компаний этой сферы - Electricite de France.

Бруно Лескуа

Третий - американец Амос Хохштайн, как говорится на сайте "Нафтогаза", "контролировал реализацию международной энергетической политики США в мире и консультировал Государственного секретаря и вице-президента США".

Работал на высоких должностях в Конгрессе США. То есть это прямой американский лоббист.

Амос Хохштайн

Четвертый - гражданин Швейцарии, профессор банковского дела Людо Ван дер Хейден. Который, кстати, в одном из интервью заявлял, что совсем необязательно платить государственным менеджерам столько же, сколько получают в частных компаниях.

Так он комментировал информацию о мега-премиях руководства "Нафтогаза" - Витренко и Коболева.

В этой связи Ван дер Хейден приводил пример Германии, где во многих госкомпаниях топ-менеджеров назначают сами работники, выбирая их из своей среды, а не приглашая со стороны. Что в итоге обходится сильно дешевле по зарплате.

Однако в Украине такой подход почему-то не приживается: предпочитают брать топов со стороны и платить им огромные по меркам нищей страны деньги.

Людо Ван дер Хейден

Укрпочта: четверо варягов, двое украинцев

В Наблюдательном совете компании Украину представляют Оксана Волчко и Александр Зинкин.

Остальные - иностранцы. Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии.

Бенуа Плеска

Также в Набсовете "Укрпочты" - эстонец Йона Салювеер. Работал в аналогичной эстонской компании Omniva.

Йона Салювеер

Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. Специализация - международный аудит и приватизация.

Якуб Карновский

И, наконец, датчанин Томи Дженсен, который работал в американской агрокорпорации Bunge и занимался портовыми проектами в Николаеве.

Томи Дженсен

Здесь такое засилие иностранцев тем более необъяснимо, что "Укрпочта" находится в хронических убытках по полмиллиарда в год.

Укроборонпром - 1 американец с "блокирующим голосом"

В наблюдательном совете оборонного концерна ситуация получше - четыре украинца и один иностранец. Зато какой. Это Энтони Тетер, бывший чиновник Минобороны США.

Глава концерна Павел Букин рассказывал, что хоть Тетер и рядовой член Набсовета, но без его одобрения ни одно решение принято не будет.

"По функционалу он - рядовой член наблюдательного совета, но фактически у нас без общего консенсуса решения не принимаются. Если Тони - против каких-то вопросов, то они откладываются или не принимаются", - рассказывал директор.

Энтони Тетер

"Укрэнерго" - только иностранцы

В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.

Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски, который занимался энергетикой у себя в стране, а потом и в других - в частности, в Черногории.

Луиджи де Франциски

Третий член - датчанин Педер Андреасен, работавший в своей стране на руководящих постах в компании, связанной с энергетикой.

Педер Андреасен

Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции. Член совета директоров французских энергетических компаний Elf Aquitaine, Total и той же Électricité de France, чей представитель уже работает в "Нафтогазе".

Оливье Апперт

Единственный украинец в набсовете "Укрэнерг" - корпоративный секретарь Максим Юрков. Но по факту он не является членом НС компании.

То есть за ней смотрят исключительно иностранцы.

Аэропорт "Борисполь" - двое "варягов"

На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.

Шейфеле - действительно серьезный специалист: он бывший вице-президент аэропорта Мюнхена.

Роджер Шейфеле

Аббелоос - эксперт по корпортативному управлению.

Остальные наблюдатели - украинцы.

Морские порты - половина иностранцы

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" весьма плотно контролируется иностранцами. Голоса в Набсовете между украинцами и варягами распределены поровну - 3 на 3.

Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен, бывший Генсек ассоциации судовладельцев Евросоюза. А до этого руководивший Европейской ассоциацией морских портов.

Патрик Юлия Верхувен

Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне, был главой порта города Гамбурга. Участник многих проектов Всемирного банка.

Вольфганг Хуртиенне

Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, специалист по проектам частно-государственного партнерства.

Ян ван Схонховен

Сколько получают члены Набсоветов?

Важный момент в том, что независимые от украинского государства советчики-иностранцы получают деньги за работу в наблюдательных советах.

Причем довольно немалые.

Постановление Кабмина №668 регламентирует, что базовое вознагражение члену Набсовета госкомпании с долей акций более 50% и оборотом от 4 миллиардов - должно составлять не более 1 370 000 гривен в год. Это в среднем по 115 тысяч в месяц.

Но это только голая ставка. Еще предусмотрено до 30% разных надбавок: за работу в комитетах Набсовета и просто за работу в этом органе. Плюс 20% за руководство Набсоветом.

Также надбавки зависят от чистой прибыли компании. Тот же Шевки Аджунер только в "Укрэнерго" за 2018 год получил 1,75 миллиона гривен. То есть на 250 тысяч выше, чем в базе.

А вот в "Укрзализныце", где он тоже глава НС, в 2018 году он получал гораздо больше - 566 тысяч в месяц. А в 2019-м - по 325 тысяч.

На железной дороге вообще самые высокие выплаты. Так, экс-нардеп Сергей Лещенко, который неполный с 18 декабря работал в набсовете компании, в середине января задекларирвал 136 тысяч гривен, полученных от железной дороги. Непонятно, правда, зарплата ли это за декабрь, либо аванс за январь. Но в любом случае полная зарплата экс-нардепа очевидно составляет более 250 тысяч гривен в месяц.

Иностранцы в "Нафтогазе" получили за позапрошлый год почти по миллиону шестьсот. Примерно те же суммы выплат в насквозь убыточной "Укрпочте".

Учитывая, что государственных компаний десятки, и как минимум в половине есть наблюдательные советы - то выплаты "смотрящим" выходят бюджету в сотни миллионов каждый год. Из них как минимум половина приходится на иностранцев.

Причем, в отличие от иностранцев, которые находятся в менеджерском составе компаний, у "наблюдателей" нет никаких KPI - критериев их эффективности. Они получают просто гигантские по украинским меркам зарплаты.