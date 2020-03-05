Сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается период обсервации у украинцев и иностранных граждан, которые были эвакуированы из Китая.

Две недели назад реакция на их доставку на карантин превратилась в "день национального пороза". Местные жители забрасывали автобусы с ними камнями и даже грозились поджечь санаторий, где расположились люди.

В итоге, как и ожидалось, никто из эвакуированных оказался не болен коронавирусом. В полдень люди получат справки и смогут разъехаться по домам.

Анонсировалось, что сегодня в поселок отправится президент Владимир Зеленский.

"Страна" следит за тем, что развиваются события в Новых Санжарах в режиме онлайн. На месте работают наши корреспонденты. Этот материал обновляется.

12:26 После президента кратко выступил главный санврач Виктор Ляшко. Призвал граждан не скупать маски. Напомнил, это имитация защиты. Сказал, что маски нужны только тем, кто болен.

12:25 Одному из тех, кто был в обсервации - Евгению, который сегодня празднует день рождения, президент подарил наручные часы. Хотел снять с себя, но говорит, что не носит часы.

Это была домашняя заготовка. Часы в подарок нашлись, новые.

12:17 Пришел Владимир Зеленский. Президент сказал, что рад окончанию обсервации.

"Всем желаю здоровья. Особенно благодарю группу быстрого реагирования. Отдельно хочу поблагодарить Нацгвардию, главу облгосадминистрации, данное событие было для него проверкой. Теперь можно сказать, что это наш парень. Благодарю Минздрав.

Я хочу еще поблагодарить местных врачей, которые работали в санатории. И местному населению... Было искусственное блокирование. Думаю, с этим разберутся правоохранительные органы. Но большинство понимают, что вы - наши люди.

Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса.

Сейчас наши пограничники проводят хорошую работу.

Тем, кто вернулся, хочу сказать: побудьте немного в Украине. Думаю, сейчас то время, когда можно заниматься и внутренним туризмом. У нас много мест, где можно хорошо отдохнуть, пока вся эта вирусная история пойдет".

12:06 Все обнимаются. Многих эвакуированных встречают родные с цветами.

12:03 Нацгварднйцы открыли, ворота санатория. Слышны радостные крики. Люди выходят оттуда.

12:02 По громкоговорителю напоминают, что в обсервации на территории пребывали 148 украинцев, 33 человека в сопровождении, 27 иностранцев из восьми стран.

12:01 Вертолет с президентом подлетает к Новым Санжарам.

11:50 Владимир Зеленский летит на вертолете в Новые Санжары. Об этом "Стране" сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

11:40 Возле санатория в Новых Санжарах разместилась палатка Красного креста.

11:39 К санаторию пропускают только журналистов по редакционным удостоверениям.

11:36 У подъезда к санаторию очень много машин. Возможно, среди них есть машины родственников эвакуированных, которых будут забирать.

11:26 На том самом мосту, где разгорелся протест в день эвакуации, сегодня пусто.

11:20 Многие жители Новых Санжар до сих пор уверены, что в их село "привезли заразу". Хотят пройти к Зеленскому и "сказать ему это в лицо".

11:15 Новые собеседники "Страны" - ново-санжарцы - также уверены, что камни в автобус бросали не местные, а привезенные из других городов люди. Кто их привез женщина не уточняет, однако настаивает на своем: "Это были не наши, не санжаровцы".

Журналист "Страны" уточняет, что лично общался с местными в тот самый вечер. И видел, как местные бросали камни в автобус. На что женщина отвечает ровно следующее: "Так то Аваков из Днепра 1000 человек привез":

- Это же были правоохранители.

- Ну, правоохранители, да.

- Так это правоохранители бросали камни?

- Ну а между нашими и правоохранителями кто еще был? Еще кого они привезли? Это не наши бросали.

11:02 Президент Владимир Зеленский прибыл в ​​Полтавскую область, сообщает его Офис.

ЙГлава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт. Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая", - говорится в сообщении Офиса президента.

10:59 Как рассказали нам ново-санжарцы, алкоголь, которым напились две недели назад, им откуда-то привезли. Намекают, что напоили специально. А паника их произошла из-за того, что "никто ничего не объяснил".

Местные говорят, что к ним приехал доктор Комаровский, все объяснил и тогда они успокоились.

Евгений Комаровский выступал с лекцией-ликбезом в Новых Санжарах на следующий день после начала обсервации. О своей поездке он потом опубликовал видеоблог.

10:44 Через мост к санаторию Новых Санжар пускают только местных жителей по паспорту и журналистов по редакционному удостоверению.

10:43 У местных жителей заметно поменялась риторика по поводу бунта двухнедельной давности.

"Если тогда они признавали, что камни в автобус с эвакуированных бросали местные, хоть и "пьяные отбросы", то теперь каждый встречный утверждает, что это вообще были не санжаровцы. Что им привезли в село провокаторов", - сообщает наш корреспондент из Новых Санжар.

10:38 В Полтавской обладминистрации подтвердили, что к ним на два дня едет Зеленский.

10:35 На подходах к санаторию дежурит полиция.

10:47 Зеленский вылетает на вертолете в Новые Санжары, сообщила в комментарии "Стране" Юлия Мендель.

10:28 Как передает из Новых Санжар корреспондент "Страны" в городе сейчас спокойно, на улицах много людей. "Понемногу прибывают правоохранители", - добавил наш корреспондент.

10:15 Журналист, который также находится в обсервации, рассказал, как обстоят дела в самом санатории.

"Пакуем вещи...Должны выдать справку об отсутствии заболевания коронавирусом и справку о пребывании в обсервации. Приедут родственники, друзья и знакомые", - написал Александр Махов.

Он добавил, что украинцев автобусами развезут по городам, иностранцев - доставят в Киев. Возможна также встреча с президентом Зеленским.

10:05 Поступила не очень приятная новость.

Если помните, одной из украинок - Анастасии Зинченко, посольство Украины не разрешило взять с собой собаку во время эвакуации из Уханя. Из-за чего девушка осталась в КНР.

Позже президент Зеленский обещал доставить Зинченко домой. Однако девушка сообщила, что с ней до сих пор никто не связался.