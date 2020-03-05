Сегодня заканчивается срок обсервации в санатории "Новые Санжары", где разместили эвакуированных из китайского Уханя людей. Признаков коронавируса в обсервации не обнаружено.

Об этом сообщил в Facebook находящийся в обсервации журналист Александр Махов.

По его словам, всех должны отпустить в 12:00. "Пакуем вещи...Должны выдать справку об отсутствии заболевания коронавирусом и справку о пребывании в обсервации. Приедут родственники, друзья и знакомые", - написал он. Он добавил, что украинцев автобусами развезут по городам, иностранцев - доставят в Киев. Возможна также встреча с президентом Зеленским.

Как передает из Новых Санжар корреспондент "Страны" в городе сейчас спокойно, на улицах много людей. "Понемногу прибывают правоохранители", - добавил наш корреспондент.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Полтавской ОГА подтвердили, что к ним на 2 дня едет Зеленский.

Также мы писали о том, что главу Новых Санжар вызвали на допрос в СБУ по делу о протестах.