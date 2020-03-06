Предлагаем гороскоп на пятницу, 6 марта. День благоприятен для неспешных монотонных занятий, время идеально подходит для привычных дел. Сегодня лучше всего подводить итоги рабочей недели и начинать избавляться от всего ненужного.

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Овен (21.03 - 20.04)

День подходит для недальних поездок, неофициальных встреч и переписок со знакомыми. Вы наконец-то получите прекрасную возможность высказаться. Нужные слова будут находиться легко и окружающие придут в восторг от вашей осведомленности в разнообразных вещах. В этот период можно не обращать внимание на статус ваших собеседников, а дружелюбие поможет избежать ссор. Для одиноких Овнов день будет удачным для начала романтических отношений.

Телец (21.04 - 20.05)

Вашими сильными сторонами сегодня станут коммуникабельность и открытость. Можно смело проявлять любознательность и креативность. Когда вы в таком прекрасном расположении духа проблемы разрешатся сами собой. Случайные встречи и светские беседы могут принести неожиданную удачу. А вот любовная связь будет нуждаться в сокрытии от посторонних глаз и некоторых уступках любимому человеку с вашей стороны.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут оказаться в центре любой компании. Вас радостно принимают даже в незнакомом коллективе. Поэтому день будет удачным для общения, проявления знаков внимания, легкого и ненавязчивого флирта. Вы сможете вернуть утраченную когда-то влюбленность и даже закрутить роман с тем, с кем вас связывают общие увлечения. Все контакты сегодняшнего дня вызовут чувство ностальгии и окажут влияние на будущее.

Рак (22.06 - 22.07)

Звезды советуют Ракам обзавестись сегодня теми контактами, которые окажут благотворное влияние на вашу карьеру. При этом некоторые связи такого уровня лучше держать в тайне от общественности. День будет неплохим для разного рода визитов и переговоров. Но будьте начеку - ваши недоброжелатели могут раздувать сплетни на фоне ваших действий. Осторожность сегодня не помешает.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам нужно подпитывать себя только позитивными и радостными новостями и ограничить круг общения с теми, кто нарушает ваше спокойствие. Нужно сделать своей ту среду, где окажется больше полезной информации и меньше слухов. Вечером вы будете наблюдать стечение разнообразных обстоятельств и приятных совпадений, которые помогут вам исправить в себе некоторые недостатки.

Дева (24.08 - 23.09)

Вас нельзя будет сегодня назвать предсказуемыми, потому что ваши настроение, вкусы и намерения будет нестабильными. Все это приведет к тому, что вы можете быть рассеянными и не слишком надежными для партнерских отношений. Вам будет свойственна задумчивость и мечтательность. В разговоре вы также можете менять свое мнение. Период не слишком благоприятный для новых проектов, однако можно смело делиться своими самыми смелыми идеями. Их в будущем поддержат, но сегодня с авантюрами лучше повременить.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня крупные шансы расположить к себе любого собеседника, но не самый лучший период для начала нового любовного романа. Вы будете успешны в коммуникациях и сможете легко добиться удобного для вас компромисса. Слова одобрения в последний рабочий день вы будете слышать достаточно часто. Подготовьтесь к тому, что вечер такого дня также будет максимально гармоничным. Для Весов, связанных со СМИ и сферой путешествий, день будет особенно позитивным. Звезды советуют только проявить некоторую осторожность в новой компании и не слишком доверять обещаниям малознакомых.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Звезды советуют представителям знака проявить тактичность и профессионализм в переговорах. День сложится благоприятно для тех Скорпионов, кто в силах не навязывать свое мнение другим и воспринимать с иронией критику в свой адрес. Препятствия на пути к цели можно преодолеть при помощи юмора и дружелюбного отношения к окружению. Вечером возможны открытия в вопросах, имеющих отношение к вашему недавнему прошлому.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Пятница - прекрасный день для вечеринок, шумных компаний и веселого времяпрепровождения. Первая половина дня может оказаться менее стабильной, однако вечером все сложится превосходно. Одиноким Стрельцам не рекомендуется проводить последний день недели в гордом одиночестве. Выбирайтесь на прогулку с приятным собеседником или компанией. День прекрасно подходит для любых переговоров. Смело соглашайтесь, если вам поступит предложение посетить кино или театр.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вам не рекомендуется сегодня нагружать свой день выполнением одновременно нескольких важных дел. Не держите переживания в себе, делитесь проблемами с друзьями, которые помогут вам распутать даже самый запутанный клубок задач. Все вопросы в сфере личных и деловых отношений лучше перенести на начало следующей недели. Не старайтесь обернуть обстоятельства в свою пользу. Скорее всего, сегодня у вас не получится все контролировать. Так что лучше расслабиться и плыть по течению.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодняшний день принесет мало продуктивного общения, однако визит на неформальные мероприятия может сложиться для вас удачно. Лучше не ожидать от окружения повышенного внимания к своим проблемам, смело все берите в свои руки и не забывайте озвучивать свои намерения, чтобы другим не пришлось их отгадывать. День не самый удачный, чтобы добиться полного понимания от ваших друзей, но попытаться стоит. Только не усугубляйте ситуацию жалобами и тайными беспокойствами. Желательно затрагивать наиболее болезненные вопросы, в разрешении которых вы нуждаетесь в первую очередь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы будут довольны возможности общения с близкими людьми, которые знают о сложившейся у вас жизненной ситуации. Разговор по душам принесет облегчение, но не будет иметь практической пользы. Возможно, разрешение вашей проблемы потребует от вас готовности к размеренной и стабильной жизни. Сегодня может усилиться ваше стремление приносить пользу людям. В этом вопросе важно наслаждаться самим процессом и не ожидать от окружения благодарности взамен.

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