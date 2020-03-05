В Полтавской облгосадминистрации подтвердили вчерашнюю информацию СМИ, что президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

О визите сообщает пресс-служба ОГА.

"5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Скорее всего, президент посетит и Новые Санжары, где 5 марта завершается срок обсервации украинцев, вывезенных из Китая из-за коронавируса. Вместе с эвакуированными в медцентре в изоляции находится и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним, что Зеленский признал неготовность МОЗ к реформам.

Также мы писали о том, что содержание эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах обошлось украинцам почти в три миллиона.