Олег Немчинов, который вчера стал министром Кабмина, поблагодарил в своем Facebook президента и премьера за свое назначение, а также посетовал, что "недоброжелатели искажают и комментируют" скриншоты репостов о ходе избирательной кампании 2019 года.

Напомним, Немчинов, который стал министром по протекции своего друга-премьера Дениса Шмыгаля, во время избирательной кампании 2019 года активно агитировал против Зеленского, а летом 2019 года даже принял участие в кастинге в партии "Европейская солидарность". Когда вчера это обнаружилось, поднялся большой скандал.

После чего сам Немчинов решил прокомментировать ситуацию.

"Спасибо всем друзьям за поздравления, а хейтерам за изучение моей биографии и Фейсбук страницы! Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже из скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 года недоброжелатели искажают и комментируют!", - написал он.

Он поблагодарил премьер-министра за предложение стать частью правительственной команды, а президента за то, что для него "профессионализм, проукраинская позиция и искоренение коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году".

Фото: facebook.com

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