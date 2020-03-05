На Закарпатье во время патрулирования границы с Румынией украинские пограничники обнаружили пять полиэтиленовых мешков, в которых были упакованы 3 650 одноразовых медицинских масок.

Об этом 4 марта сообщает Госпогранслужба.

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили ранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от государственной границы 5 полиэтиленовых пакетов. В них были одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3 650 штук таких изделий.

Сами же "курьеры", вероятнее всего, скрылись на мотоцикле, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Фото: dpsu.gov.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что в России из-за коронавируса запретили вывозить за кордон медицинские маски, марлю, бахилы и бинты.

Также мы писали о том, что "Страна" узнала, куда исчезли медицинские маски из украинских аптек, и где и за сколько их можно купить.