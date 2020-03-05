В США набирает ход предвыборная президентская кампания, и глава Белого дома Дональд Трамп назвал фактор, который может существенно повлиять на ее ход. И этот фактор связан с Украиной.

Речь идет о расследовании, которое в Украине открыло ГБР против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (оно касается возможного вмешательства американского политика в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина - Ред.).

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью каналу Fox News.

Трампа спросили, повлияет ли, по его мнению, это расследование на предвыборную гонку в США.

"Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно вспоминать и говорить об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться. Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом", - заявил Дональд Трамп.