Ольга Харлан, наша знаменитая фехтовальщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, стала прототипом для легендарной куклы Барби. И уже получила свою персональную копию новой модели от американской компании Mattel.

Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя популярных кукол.

Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать два года назад. Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию. Саблистке вручили персональную куклу, которая выглядит, как сама спортсменка в полной экипировке перед выходом на фехтовальный помост.

"Барби стремится показать девочкам огромные возможности и дать достойные примеры для подражания, чтобы вдохновить их на осуществление своей мечты. В качестве ключевой части нашей продолжающейся глобальной инициативы, проекта Dream Gap, мы знакомим девочек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно", - заявили в компании.

Фото: barbie.mattel.com

Сама Ольга Харлан в своем Instagram написала, что и не думала о том, что станет куклой.

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-то сама стану куклой. Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд", - написала наша чемпионка.

Добавим, что американская компания занимается изготовлением игрушек с 1945 года. Кроме нашей Ольги Харлан, специальную куклу получили еще девять спортсменок, среди которых футболистка Аманда Анри, легкоатлетки Айрин Палшите, Дина Эшер-Смит и Малайка Михамбо.

Ранее "Страна" сообщала, что в США выпущены куклы Барби в образах героев "Звездных войн".