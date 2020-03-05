Распространение смертельно опасного коронавируса Covid-19 пока не удается остановить. На планете растет число стран, в которых появляются зараженные люди.

По состоянию на 00:00 часов по китайскому времени среды 5 марта, (19:00, 4 марта, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 104 165 человек, умерло уже 3 275 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Последние данные по Китаю: 80 565 подтвержденных случаев заражения и 3 015 смертей (в том числе два случая в Гонконге и один на Тайване); 52 109 человек выздоровели. За пределами Китая отмечено не менее 13 600 подтвержденных случаев заражения и 260 летальных исходов. Это число может вырасти после дополнительной проверки", - уверяют чиновники от медицины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у жены первого зараженного коронавирусом украинца не нашли признаков заболевания.