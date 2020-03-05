Вчера, 4 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада приняла отставку Кабмина Алексея Гончарука и утвердила состав нового правительства.

Большую часть голосов за это решение (228) дала фракция монобольшинства, однако в "Слуге народа" нашелся один нардеп, который пошел против генеральной линии партии и проголосовал против.

Таким внутрипартийным оппозиционером стал народный депутат Дмитрий Костюк и в своем Facebook он объяснил мотивы такого своего решения.

Он сказал, что голосовал не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

Напомним, что за новое правительство голосовала также группа "За будущее", группа "Доверие" и внефракционные.

Против голосовали фракции ОПЗЖ и "ЕС". Воздержалась фракция "Батькивщины".

Фракция партии "Голос" отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Они объяснили, что не будут голосовать пакетом за правительство, где вместо новых лиц - старые функционеры времен Януковича.

Ранее "Страна" приводила поименный список нового Кабмина премьера Дениса Шмыгаля.