В России произошло очередное ЧП на военных учениях. Здесь, на полигоне под Мурманском взорвался имитационный снаряд и пять военнослужащих-контрактников Северного флота получили ранения.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Северного флота.

"4 марта 2020 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили так же, что все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

"Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего", - уточнили в Северном флоте.

Ранее "Страна" сообщала, что после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске экологи из Greenpeace обвинили Москву в утаивании информации.