Вчера, 4 марта, в Перу скончался бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. О смерти видного дипломата сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

"Папа умер сегодня вечером (4 марта - Ред.) после нескольких сложных недель и покоится с миром", - рассказал сын экс-генсенка ООН.

Хавьер Перес де Куэльяр умер дома по естественным причинам от тяжелой болезни. Его похоронят в субботу, 7 марта, в Лиме (столица Перу - Ред.) причем с почестями, соответствующими главе государства.

Напомним, Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу. В разное время работал в посольствах Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, был послом в Швейцарии и послом в СССР. С 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года занимал пост генсека ООН.

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