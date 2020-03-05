Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, когда генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку могут отправить в отставку. Скорее всего, это произойдет в четверг, 5 марта.

Дату отставки Арахамия назвал журналистам после внеочередного заседания парламента 4 марта.

Лидер президентской фракции также пояснил, по какой причине Рябошапку снимут с должности. По его словам, последней каплей недоверия генеральному прокурору стало неподписание подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Арахамия заверил, что для объявления подозрения все готово, но почему-то никто этого не делает.

Ранее "Страна" рассказывала, какой недвижимостью владеет Рябошапка в Украине и за рубежом.

Мы также писали, что Запад усиленно пытается спасти генпрокурора от отставки.