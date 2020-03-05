Три крупнейших украинских оператора мобильной связи объявили, что 5 марта 2020 года в полдень состоится демонстрационный запуск 4G в киевском метро на станции Академгородок, сообщает ITC.

На мероприятии будут присутствовать руководство мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, советник Киевского городского головы Максим Бахматов, а также представители Киевского метрополитена и компании Huawei.

На мероприятии обещают огласить детали запуска и развертывания 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях, а также рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации данного проекта.

Отметим, что по предварительным данным в первом полугодии 4G-сеть должна появиться на девяти станциях и в прогонах между ними (первыми быстрый интернет получат станции "Академгородок", "Житомирская", "Святошин"; "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь").

Полностью покрыть 4G интернетом метрополитен Киева обещают до конца 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что министр цифровой трансформации считает, что говорить о 5G в Украине рано.