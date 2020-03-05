Прощание Гончарука: как установить антирекорд

Вчера закончилось самое короткое в современной истории Украины премьерство. Алексей Гончарук, побыв главой правительства полгода и семь дней, был уволен конституционным большинством парламента, не дотянув даже до семимесячного срока Юлии Тимошенко 2005 года. Меньше, чем Гончарук, во главе Кабмина были только те, кого делали временными "и. о.", да и то не все: Ефим Звягильский в 1993-94 годах сумел во временном статусе поработать девять месяцев.

Но все это уже история. Хотя стоит отметить, что экс-премьер закончил свое пребывание в должности первой речью, за которую его можно похвалить: она была короткой, без "воды", и даже конкретики в ней было больше, чем в предыдущих длинных программах и отчетах. Стоит отметить также, что после речи Гончарука с полсотни "слуг народа" аплодировали ему стоя, – так что свое "лобби" во фракции у него есть, и немаленькое.

Все это – несмотря на то, что речь президента о деятельности Кабмина была очень жесткой. Зеленский не задевал конкретно уходящего премьера, но общая тенденция била по нему меньше, чем отдельным раскритикованным министрам. И из этой речи было понятно, что правительство действительно нужно убирать, и как можно скорее.

Однако объективно все это было понятно еще пару месяцев назад, и все же президент тогда вопрос об отставке Кабмина не ставил. Что же стало решающим фактором? Скорее всего, совпадение личного и государственного факторов. Личное отношение Зеленского к Гончаруку наверняка испортилось после скандальных аудиозаписей о "тумане в голове" президента. А государственный – это невыполнение госбюджета уже второй месяц 2020 года, о котором стало известно только позавчера.

Спонтанность решения подтверждается тем, что правительство даже после утверждения нового состава полностью не укомплектовано. От должностей в нем отказался весь экономический блок – потенциальные главы Минтопэнерго, Минпромышленности, МинАПК и потенциальный промышленный вице-премьер. Не утвердили вчера также министров образования и культуры, которых вроде менять не собирались, но которые сами не захотели работать дальше.

Так что получить представление о будущей экономической политике нового Кабмина пока невозможно. Хотя один существенный фактор известен: Оксану Маркарову в Минфине заменил Игорь Уманский, то есть последовательницу Натальи Яресько заменил ее персональный противник. А потому в финансовой политике изменения однозначно будут, и скорее всего – в сторону отхода от жесткой монетарной политики ради стимулирования экономики. Впрочем, другого варианта у этого правительства просто нет.

Остановит ли Емец медреформу?

Отдельно стоит сказать о Минздраве, где спрятавшуюся от увольнения в Новых Санжарах Зоряну Скалецкую заменил уже бывший при Януковиче министром известный врач Илья Емец. Правда, стоит отметить, что, при всем авторитете Емца как врача из правительства Николая Азарова его убрали потому, что он в бытность министром ничего не делал. Однако сейчас ситуация в здравоохранении такая, что лучше министр, который ничего не делает, чем министр, который продолжает дело Ульяны Супрун.

Вчера об этом вполне определенно в своей речи заявил Зеленский. Он сказал то, о чем говорят все специалисты, начиная с января, – что система здравоохранения не готова ко второму этапу медреформы и что если ее в спешке начать с 1 апреля, то можно вообще медицину угробить.

Вот, собственно, под эту задачу и назначается Емец. Как врач он, безусловно, понимает проблемы здравоохранения изнутри и в противостоянии реформаторов с врачами явно окажется на стороне вторых. А потому первая и главная задача нового министра – остановить продолжение медреформы.

Ко второму ее этапу можно будет переходить только тогда, когда будут оборудованы должным образом все больницы, признанные опорными, когда будет отлажена транспортная инфраструктура (чтобы больных могли возить в опорные больницы за 50 км) и когда у Национальной службы здоровья будет достаточно средств, чтобы оплатить стационарное лечение больных по реальным прайсам.

В украинских реалиях отсрочка до решения этих трех позиций означает, что второй этап медреформы не начнется никогда. Что, конечно, плохо, но не так плохо, как если бы реформа началась в нынешних условиях и уничтожила бы всю медицину в провинции.

Судный день Рябошапки: что решит Зеленский

Сегодня в парламенте ожидается еще один судный день, только подсудимые уже будут другие – генпрокурор Руслан Рябошапка и, возможно, глава НАБУ Артем Сытник. Первоначально ожидалось, что вопрос об их увольнении будет поставлен сразу после того, как будет уволен старый Кабмин (об этом как о решенном факте писалось и в чате фракции "Слуги народа"), но в итоге голосования не состоялись. Однако подписи для голосования за отставку Рябошапки собраны, так что нет оснований не ставить вопрос в повестку дня.

Другое дело, что вопрос об увольнении генпрокурора даже к концу вчерашнего дня нельзя было считать решенным. По неофициальной информации, за отставку Рябошапки 227 голосов вчера были, но это очень хрупкое преимущество, которое могло испариться за одну ночь.

Во вчерашней речи президент жестко высказался о силовиках, прямо сказав о том, что весна пришла, а посадок нет. И глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова в тот же вечер объяснила, что главный виновник – генпрокурор, который не назначает процессуальных руководителей в 1272 уголовных дела. Однако даже все это вместе взятое не означает, что песенка Рябошапки спета.

За генпрокурора откровенно "вписался" Запад, прежде всего – посольство США. Поскольку никаких успехов Генпрокуратура времен Рябошапки не показала, остается одна причина такой защиты: генпрокурор фактически стал агентом американского влияния, который помогает посольству прикрывать тех людей, которых оно считает нужным оградить от ответственности.

О том, что списки "неприкасаемых" присылались еще послом Мари Йованович, в свое время рассказывал бывший генпрокурор Юрий Луценко. Видимо, такая практика есть и сейчас. И именно потому, что Рябошапка ей следует, посадок нет. Вполне вероятно, что в списке "неприкасаемых" находится и экс-президент Петр Порошенко, которому Штаты могли дать гарантии безопасности.

Но от всего этого страдает рейтинг президента. Не говоря уже о его самолюбии – ведь Зеленский называл Рябошапку "100% своим человеком", а оказалось, что он "100% американский".

Так что сложность при выборе в данном случае даже круче, чем в ситуации с премьером. И никто не знает, кто последним поговорит с Зеленским перед тем, как тот передаст свое мнение в парламент. Где, в свою очередь, его мнение окажется решающим при голосовании.

Донбасс проголосует за российскую Конституцию

Тем временем неконтролируемые территории Донбасса при "голубе" Дмитрии Козаке продолжают ментальный дрейф в сторону России. Вчера стало известно, что жителям "республик", получившим российские паспорта, дали право принимать участие в общероссийских голосованиях, включая ближайшее голосование по правкам в Конституцию России. Правда, участок для голосования будет все-таки не на Донбассе, а в Ростовской области, но это – единственное ограничение.

Для украинских граждан, многие из которых регулярно пропускают всевозможные выборы, может показаться странным, что праву голосования придается такое значение. Однако оно на самом деле огромно. Достаточно сказать, что в большинстве западных стран люди, получающие статус беженца, пользуются всеми правами граждан этой страны, кроме одного – права голосовать.

А вот жители Донбасса, живущие на Донбассе, такое право получили. И это характеризует "смену приоритетов" в отношении Украины куда сильнее, чем все разговоры, которые регулярно ведут новый куратор Козак и новый глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Смена приоритетов состоит в том, что планы вернуть Донбасс в Украину больше не являются приоритетными. Теперь параллельно будут идти два процесса – переговоры в рамках "Нормандской четверки" и политическая, экономическая, социальная и ментальная интеграция региона в Россию.

Причем чем дольше Киев будет оттягивать имплементацию Минских соглашений, тем дальше во всех отношениях будет от Украины Донбасс.

Сегодня, возможно, еще есть шанс вернуть Донбасс в Украину, если дать ему особый статус. Спустя 5 лет и конфедерация не поможет.

Байден вернулся и идет к Трампу

Джо Байден возрождается. Вторничные праймериз в 14 штатах принесли ему победу в большинстве из них. И хотя шансы главного конкурента – представителя левого крыла Демократической партии Берни Сандерса – все еще высоки, перелом, похоже, произошел. Постепенно все идет к тому, что на ноябрьских выборах Дональду Трампу все-таки будет противостоять бывший вице-президент времен Барака Обамы. Тем более, что в его пользу уже снялся ряд кандидатов, включая миллиардера Майкла Блумберга.

Собственно, на этом тезисе – противостоянии Трампу – Байден и выезжает. Он вызывает немного симпатий у избирателей, но в стане демократов очень много тех, кто не любит Трампа больше, чем не любит Байдена. А бывший вице-президент позиционирует себя как единственного кандидата, который сможет победить президента.

Этот пиар основан на данных прошлогодних опросов, по которым Байден набирал больше Трампа. И аргумент, как видим, работает. Однако достаточно вспомнить осень 2016 года, когда по всем опросам побеждала Хиллари Клинтон, а выборы выиграл Дональд, чтобы понять – данные, на которые ссылается Джо, вполне могут быть недостоверными.

По крайней мере, Трамп в этом уверен. И потому радуется тому, что его конкурентом будет именно Байден. У него есть чем бить "коррумпированного Джо".