Анастасия Зинченко, которой посольство Украины не разрешило взять с собой собаку во время эвакуации из провинции Ухань, а позже президент Зеленский обещал доставить домой, до сих пор находится в Китае.

Об этом пишет сама Настя у себя в Instagram.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда наряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я была бы дома", - пишет девочка.

Кроме того, ее ни о чем не информируют.

"Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя", - рассказывает Анастасия.

"Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи", - написала у себя в Инстаграм Настя.

Напомним, ранее футбольный клуб "Шахтер" предложил отправить свой самолет за Настей Зинченко, которая осталась в Ухане из-за собаки, которую она не бросила.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил Насте и пообещал найти способ эвакуировать ее домой. Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram.