Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США вне штата Вашингтон - в солнечной Калифорнии.

Таким образом вирус проник уже в 13 штатов, больше всего зараженных как раз в Калифорнии и Вашингтоне (примерно по 30 человек). В Вашингтоне погибли уже 10 человек, передает РИА Новости.

Несмотря на это, в США состоялся так называемый супервторник - праймериз сразу в 14 штатах.

Напомним, в штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение еще после первой смерти от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за коронавируса отменили забастовку и месяц будут играть в футбол при пустых трибунах.

Также отметим, что по данным ВОЗ, смертность от коронавируса в разы выше, чем от обычного гриппа.