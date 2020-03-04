В центре Киева в одном из жилых домов на Леси Украинки бывший участник АТО с гранатой стучится в двери к жителям дома.

Об этом информирует портал Dtp.kiev.ua. в соцсети Facebook.

"Если вам интересно, бульвар Леси Украинки 28, 7 подъезд, на 9 этаже закрылся бывший член АТО. Ходит стучится в двери и ломится в квартиры, заявляет что имеет при себе гранату. На месте два крузака и минивен спецназа и несколько патрулей, оцепили половину внутреннего двора", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" информировала, как в Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники двух судей, угрожая гранатой.

Еще мы писали, что в Киеве дали 9 лет местному жителю, который при задержании бросил боевую гранату в патрульных.