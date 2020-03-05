Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведские журналисты провели расследование о деятельности мошеннической компании Milton Group с офисом в Киеве.

Сотрудники колл-центра Milton Group выманили у жертв миллионы евро, призывая вкладывать средства в акции компаний.

Результаты расследования опубликованы на сайте OCCRP. "Страна" предлагает перевод этого материала.

Роскошные автомобили стоят на стоянке торгового центра Mandarin Plaza в Киеве, а их состоятельные владельцы выставляют напоказ свое богатство в магазинах ювелирных изделий и дизайнерской одежды.

Но на верхних этажах, под защитой вооруженной охраны и под постоянным присмотром камер наблюдения, продается совсем другой продукт.

Сидя почти впритирку друг к другу под флуоресцентным освещением, многоязычная армия сотрудников колл-центра обещает воплощение мечты о быстрой наживе на криптовалюте и инвестициях в акции компании под названием Milton Group.

Документы, переданные шведской ежедневной газете Dagens Nyheter информатором из центра обработки вызовов, а затем попавшие к OCCRP, раскрывают схему этого типа мошенничества: старомодная афера, которая использует потенциал соцсетей в мировом масштабе.

Вооруженные списком из 1000 с лишним клиентов компании, журналисты из 21 страны пообщались с более чем 180 жертвами аферы. Она разрушила жизни людей от Северного полярного круга до эквадорской Амазонки, жителей небольших городов и таких мегаполисов, как Лондон и Сидней.

Истории жертв поразительно похожи. Многие из них впервые вступали в контакт с мошенниками с помощью рекламы в Facebook, обещающей значительную отдачу от инвестиций. После ввода своих контактных данных их атаковали бесконечными телефонными звонками и уговаривали сделать небольшие инвестиции, обещая быструю и внушительную прибыль. Однако в итоге прибыль оказывалась мифической, а просьбы вернуть средства оставались безответными.

На тех, кто пострадал сильнее всего, охотилась "служба удержания" центра обработки вызовов, задача которой заключалась в том, чтобы придумывать новые способы выманивания денег, зачастую с помощью жестокого психологического давления. Некоторых людей преследовали за то, что они брали огромные кредиты, угрожая поддельными письмами якобы от финансовых регуляторов Великобритании и требуя уплаты налогов. Или же мошенники предлагали помочь вернуть свои деньги, представляясь юристами, - за дополнительную плату. В самых крайних случаях жертв убеждали установить программное обеспечение на своих компьютерах, которое позволяло аферистам удаленно управлять ими и воровать еще больше денег. Некоторые люди потеряли более 200 тысяч долларов.

Жертвы, одураченные иностранными именами и адресами, а также заверениями в невероятной доходности, полагали, что они разговаривали по телефону с представителями законного инвестиционного бизнеса с офисом в Западной Европе. Они не предполагали, что люди на другом конце линии - это молодые украинцы или ближневосточные и африканские мигранты, осевшие в Киеве.

Некоторые жертвы пытались сообщить о своих проблемах полиции в своих странах, но правоохранительным органам не удавалось привлечь преступников к ответственности. Подразделения киберполиции во многих странах, граждане которых пострадали от колл-центра, включая Испанию и Италию, сообщили OCCRP и ее партнерам, что им известно о подобных международных мошенничествах. По словам полицейских, их трудно обнаружить и наказать, так как для этого требуется тесное сотрудничество между правоохранительными органами во многих юрисдикциях.

Тем не менее, шведские власти начали расследование, основываясь на многочисленных доказательствах осведомителя, и связались с Европолом. Мужчина рассказал, что все действия компании - обман, и она просто крадет деньги у людей.

По словам осведомителя, персоналу компании сообщили, что в 2019 году продажи достигли 65 миллионов евро. Чтобы отпраздновать это, руководители компании устроили роскошную новогоднюю вечеринку по теме романа "Великий Гэтсби". На празднестве сотни сотрудников Milton наблюдали за выступлениями акробатов и танцоров с огнем. Их наградили за "мастерство продаж" призами, включая автомобили, наличные деньги и бесплатное жилье.

Очевидно, Milton связана с другими центрами обработки вызовов в Албании, Грузии и Северной Македонии, в которых работают сотни сотрудников.

Точно определить, были ли все инвестиции, которые проходили через киевский центр, мошенническими, невозможно. Но все жертвы, с которыми общались журналисты и сотрудники OCCRP, подтвердили, что потеряли свои деньги на инвестиционном мошенничестве. Некоторым только удалось вывести небольшие средства.

"Инвестиции" делались путем перевода средств через Western Union, банковские счета, кредитные карты и криптовалюты. Продавцы Milton получали более высокую комиссию, если убеждали клиентов платить биткойнами и другими криптовалютами, поскольку их сложнее отследить. Многие межбанковские переводы были сделаны через частные счета физических лиц в британской финансовой компании. "Инвесторов" предварительно инструктировали не указывать при переводе, что деньги предназначались для инвестирования.

Во многих случаях онлайн-платежи по кредитным картам обрабатывались кипрской компанией Naspay, принадлежащей Давиду Тодуа - гражданину Израиля с грузинскими корнями, который, по словам осведомителя, стоит за Milton Group. (Сам Тодуа решительно отрицает, что формально или неформально занимает должность в компании, хотя и признает, что присутствовал на новогодней вечеринке Milton Group в качестве гостя. Он также заявил, что Naspay не обрабатывает платежи, а просто "передает информацию" между веб-сайтами, которые принимают платежи. OCCRP не нашел доказательств того, что Тодуа владеет колл-центром.)

После первых вложений некоторым жертвам говорили, что необходимо отправить дополнительный сбор наличными людям в отдаленных странах - таких как Колумбия и Уганда.

Шведский эксперт по криптовалюте Лейф Никсон, который помогает правоохранительным органам расследовать преступления, связанные с биткоинами, проанализировал адреса биткоинов, используемые Milton Group для приема платежей от своих клиентов. Он сказал, что оператор скорее всего незаконный.

Он назвал несколько признаков аферы: многим людям приказывали отправлять биткоины на одни и те же несколько адресов или, наоборот, клиентам давали разные адреса каждый раз, когда они совершали платеж.

В конечном счете, по его словам, в 2019 году на биржах Восточной Азии исчезли 5,9 миллиона долларов в биткоинах с семи адресов Milton Group.

"При законных операциях такие транзакции не имеют никакого смысла", - сказал Никсон.

Сотрудники колл-центра прекрасно понимали, что их работа заключается в краже, говорит информатор. Он рассказал, что в один из его первых дней в компании менеджер по продажам пошутила, что даже в шесть лет она мечтала стать "сволочью и воровать деньги людей".

На тренинге для новых сотрудников в тбилисском колл-центре, связанном с Milton Group, в котором участвовал репортер под прикрытием, тренер объяснила, что цель компании - "реальная потеря денег клиентами". На вопрос, почему такая цель, она засмеялась: "Наивно такое спрашивать, если честно. Когда они теряют деньги, эти деньги достаются нам".

Внутренняя база данных клиентов содержит информацию об их слабых сторонах и о том, как на них лучше давить. В октябре 2019 года сотрудник компании написал о 67-летней шведке: "Продала свой дом, чтобы заплатить, без денег, плачет".

67-летняя жертва аферистов

Эта женщина из сельской части центральной Швеции рассказала журналистам, что ее обманули сотрудники Milton, взяв кредиты от ее имени на 100 000 долларов.

Как и многие другие жертвы, она сначала пребывала в иллюзии, что получит огромную прибыль: "Вы становитесь словно загипнотизированными, и вам промывают мозги".

Когда она захотела забрать свой предполагаемый заработок, "они исчезли". Сегодня жертва не может позволить себе покупать еду или платить за квартиру. "Мне не на что жить", - сказала она.

Если фальшивые инвестиции в Milton Group разорили некоторых жертв, менеджеры фирмы, напротив, процветают. Обзор их профилей в соцсетях показал, что они обзавелись дорогими автомобилями и оружием, ездят за рубеж. У некоторых также есть политические связи на высоком уровне.

Генеральным директором Milton Group является Яков Кесельман, который в своем аккаунте в Instagram назвал себя "киевским волком", - явный намек на голливудский фильм о мошеннике "Волк с Уолл-стрит".

Instagram Якова Кесельмана

Его аккаунт изобилует фотографиями роскошных автомобилей и заграничных каникул. На одном фото его можно увидеть работающим в комнате с потрясающим видом на Эйфелеву башню. Он пишет: "Тот, кто любит свою работу, действительно счастлив".

OCCRP не смог получить официальную информацию о гражданстве Кесельмана, но в своем профиле на LinkedIn он пишет, что его родной язык русский, он учился в университете в Киеве, и до прихода в Milton Group занимался продажами в Израиле.

Кесельман отрицает, что Milton Group обманула кого-либо. "Вы знаете, как это работает, инвестиционные и форекс-бренды… многие клиенты теряют деньги, потому что они не понимают, как это работает", - сказал он. Далее он заявил, что компания предоставлял IT-поддержку только фирмам, продающим инвестиции.

Дэвид Тодуа, 38-летний гражданин Израиля, родившийся в Грузии, часто посещает офис колл-центра в Mandarin Plaza, чьи сотрудники, по словам информатора, знали его как одного из владельцев Milton Group.

Осведомитель видел Тодуа там по меньшей мере шесть раз, в том числе в ноябре 2019 года, когда тот поздравил сотрудников с результатами работы и сообщил, что компания в том году получила 50 миллионов долларов. Информатор добавил, что Тодуа всегда сопровождали несколько телохранителей.

Официальные документы не связывают Тодуа с мошенническим колл-центром, который на бумаге принадлежит другому грузину - Ираклию Дадивадзе. OCCRP не смог отследить какую-либо информацию о нем.

Тем не менее, Todua владеет Naspay, платежной платформой на Кипре, через которую Milton обрабатывает многие из своих "инвестиций", как показывают внутренние документы.

На новогодней вечеринке генеральный директор компании Кесельман назвал человека по имени Давид отцом компании. Информатор считает, что имелся в виду Давид Тодуа.

"В декабре компании исполнилось три года, - сказал на вечеринке Кесельман, - Мы большие дети, и наш отец гордится нами, а мы гордимся им. И во-первых, мы хотим сказать большое спасибо, Давид. И мы хотим подарить торт, потому что какой день рождения без торта? И Давид сегодня задует свечу".

Тодуа пояснил OCCRP, что он был на новогодней вечеринке фирмы в качестве гостя Кесельмана, но отрицал какую-либо роль в компании: "Я не отец какой-либо компании, я гордый отец пятерых детей".

В Instagram он зарегистрирован как david_todua_007, позирует с золотым автоматом Калашникова, стреляет из снайперской винтовки и публикует фотографии дорогих автомобилей, припаркованных возле его дома.

У него есть деловые связи с политиками из нескольких стран, включая министров и членов партии "Единое национальное движение", которая управляла Грузией при президенте Михаиле Саакашвили.

Мало что известно о жизни Тодуа в Израиле, куда он переехал со своей семьей в 1993 году, но судя по его соцсетям, он до недавнего времени жил на вилле под Тель-Авивом. Сегодня он обитает на Кипре.

"Вы никогда не пожалеете об этом решении"

На первый взгляд киевский колл-центр Milton Group не кажется необычным: сотни операторов сидят рядом в наушниках. Работники совершают до 300 звонков в день клиентам по всему миру, пытаясь достичь своих ежемесячных целей продаж и получить бонусы.

Центр разделен на зоны по языкам, включая русский, английский, итальянский и испанский. Каждая из них ориентирована на свои регионы мира. Продавцы используют так называемые "сценические имена", чтобы заручиться доверием человека на другом конце линии: выходец из Сенегала, ответственный за немецкоязычную зону, носит имя Тодд Кайзер. А украинка по имени Дарья называет себя Диана Свон или Кира Лайвли.

Однако обычный с виду колл-центр охраняют крепкие ребята, а личные мобильные телефоны в нем запрещены.

На стенах, рядом с плакатами со спортивными автомобилями, висит доска, на которой написаны ежемесячные цели продавцов: 40 000 долларов для российского рынка; 60 000 долларов для испанского и 100 000 для тех, кто работает в англоязычном секторе.

Сотрудникам отдела продаж дают инструкции, как общаться с клиентами в зависимости от национальности. В них говорится, что скандинавы в основном "пожилые люди, и им действительно нужно с кем-то поговорить".

Жители Великобритании, Австралии и Новой Зеландии уверены, что они знают все и что их страны лучшие в мире, поэтому работникам центра рекомендуется им потакать.

"Единственный способ справиться с такими людьми - не спорить с ними и дать им почувствовать, что они умны", - поясняется в примечаниях.

"Позже говорим с ними о том, насколько важным стал финансовый рынок из-за таких великих стран, как Австралия, Великобритания и Новая Зеландия".

"Вы никогда не пожалеете об этом решении" - еще один тезис, которым советуют привлекать клиентов.

Клиентам Milton Group предлагают инвестировать в криптовалюту, акции или иностранную валюту с помощью разных "брендов" с названиями, как у лекарств-дженериков, которые звучат солидно, но не являются оригинальными препаратами. Недавно брендами Milton Group стали CryptoMB, Cryptobase и VetoroBanc. Об их ненадежности недавно предупреждали регулирующие органы Великобритании, Италии и Испании.

Связь между колл-центром и брендами, которые он продает, не всегда ясна. Бренды иногда не связаны с каким-либо юридическим лицом; некоторые прячутся за оффшорной тайной. CryptoMB и VetoroBanc управляются оффшорными фирмами на Маршалловых островах и Сент-Винсенте и Гренадинах соответственно. Что касается Cryptobase, то OCCRP не смог найти никаких доказательств ее связи с какой-либо конкретной компанией.

Осведомитель сообщил, что VetoroBanc - создание Milton, а ее название выбрал менеджер итальянского направления, потому что оно звучало "как один из итальянских банков". Сайт VetoroBanc использует стоковые изображения для профилей своих сотрудников. На фото Сильвии Морено, якобы аналитика рынка, на самом деле изображена педиатр из США.

По словам информатора, сотрудники не имеют особого опыта работы с финансовыми продуктами, но их тщательно обучают продавать "эмоции".

"Неважно, какие эмоции, положительные или отрицательные: вы можете продавать поддельные продукты, если заставите людей думать об этом", - пояснил он.

Клиентам часто рисуют на экране, что они якобы получили огромную прибыль. Это стимулирует их вкладывать дополнительные средства. Если жертвам возвращали какие-то средства, то только для того, чтобы поощрить к новым инвестициям.

Наиболее многообещающие и уязвимые инвесторы передаются "службе удержания", где работают лучшие продавцы.

Их работа заключается в том, чтобы "выжать деньги у клиентов до последнего цента", подталкивая их занимать и продавать свои машины и квартиры. Однажды беременную русскую женщину убедили передать сумму, которую она копила к родам.

Самым плодовитым и изобретательным мошенником в Milton Group является человек из группы удержания под псевдонимом Уильям Брэдли.

На самом деле это молодой иранец, который прикрывается изображением известного американского продавца и мотивационного оратора Марка Уэйшака, называющего себя "стратегом продаж в Америке".

OCCRP не смог выяснить его настоящее имя, но на работе и в соцсетях он представляется Хамзе и свободно говорит на фарси. Информатор утверждает, что он получает невероятные 450 000 долларов в месяц.

Внутренняя база данных клиентов колл-центра отслеживает, сколько "инвестировал" каждый клиент, а также оценивает потенциал извлечения из них большего количества денег. Комментарии в базе переполнены ненормативной лексикой и деталями слабых сторон клиентов.

Один из них гласит: "Я видел 800 евро в его банке, и он болен, у него проблемы, и он сказал мне, что хочет, чтобы кто-то трахнул его. И я сказал, что Фостер [другой оператор телефонного центра] трахнет тебя".

В другом написано: "Е@аться каждый месяц как минимум за 1000 евро. Получает пенсию 20 числа / работает каждый вторник".

Скриншот из внутренней базы колл-центра

Еще об одном клиенте сотрудник колл-центра написал: "Очень старый человек / подтолкнул его к получению комиссионного вознаграждения, надеясь, что он сможет разобраться с этим сегодня, должен перезвонить в 15:00 по шведскому времени".

Месяц спустя появляется еще одна записка: "Он дома у своего друга, потому что у него нет денег на еду. Перезвони ему в понедельник, потерял 400к".

Этим клиентом был 75-летний Остен Мориан, плотник на пенсии, живущий недалеко от полярного круга в отдаленной северной Швеции.

Мориан подтвердил журналистам, что потерял около 400 000 шведских крон (около 41 000 долларов США) после получения кредитов под 39%. Кредиты он потратил на фальшивые инвестиции. Он остался в долгах.

"Я не знаю, что я могу сделать, - сказал он. - Только ждать смерти".

Другие жертвы Уильяма Брэдли

В канун 2020 года Уильям Брэдли, согласно показаниям информатора, заполучил одного из своих самых прибыльных клиентов.

"Я очень рад, что познакомился с вами в этом году, и я действительно хочу провести прекрасный 2020 год с вами и сделать наш совместный бизнес больше, - сказал он по телефону. - Я говорю вам от всего сердца… я хочу, чтобы вы хорошо отдохнули и начали этот год полным сил".

Повесив трубку, Брэдли изменил тон. На вопрос информатора, сколько раз он трахнул клиента, менеджер позлорадствовал: "Семь раз подряд". Он добавил, что продолжает вытягивать деньги у жертвы, убеждая ту, что ее потери - результат ее собственной ошибкой.

Журналисты разыскали этого обманутого мужчину. Им оказался 48-летний специалиста по IT из маленького городка в Чехии. Несмотря на то, что он разбирался в технологиях, он по просьбе Уильяма Брэдли установил на компьютер программу TeamViewer, которая обеспечивает удаленный доступ к другим ПК и часто используется колл-центром для "помощи" клиентам в банковских переводах и займах.

Он также установил плагин для браузера Google Chrome, который позволяет вставлять код в веб-страницы и тем самым дает возможность посторонним вмешиваться в их внешний вид. Журнал его деятельности показывает, что его машину использовали для фальсификации перевода $317 476 от одного из брендов Milton, Cryptobase, в Blockchain - законному оператору биткоинов.

Сделав в ноябре 2019 года свои первые инвестиции, мужчина потерял более 200 000 долларов. Он попросил не называть его имени, потому что ему было стыдно.

"Я вложил в это пенсионные деньги и средства дочери. Я искал хорошие инвестиции, - признался он. - Но это был плохой путь, который я сам выбрал".

После просмотра записи разговора с ним Уильяма Брэдли из киевского колл-центра, он с сожалением усмехнулся. "Да, приятно видеть, какой я дурак".

Чтобы не дать жертвам осознать, что их деньги потеряны, команда удержания Milton Group звонит им от имени банкиров, налоговой службы и правоохранителей. Телефонные звонки подкрепляются поддельными письмами якобы от налоговой и таможенной служб Великобритании, Управления финансового надзора или от таких банков, таких как Barclays и Nordea.

Предоставленные журналистам образцы писем содержат орфографические ошибки, например: "CONFIRMED FROM THE GUNVERNATOR" (вместо Gouverneur).

Образчик фальшивого письма

Одной из пострадавших стала женщина, приехавшая в Норвегию из Ирана. С ней связался человек от имени торгового представителя компании CryptoMB - это был Уильям Брэдли.

Женщина говорит, что потеряла более $ 200 000, вложив их в CryptoMB. Но когда она сообщила об этом норвежской полиции, ей сказали, что "нет разумных оснований для расследования существования возможного преступления".

Уильям Брэдли фигурирует в нескольких отчетах шведской полиции. Однако дела были закрыты без расследования. "Международный характер преступления затрудняет расследование", - объяснил ситуацию Патрик Лилквист, начальник отдела по борьбе с мошенничеством в полиции Стокгольма.

След денег

Журналисты не смогли найти доказательств того, что деньги, вложенные клиентами Milton Group, когда-либо использовались, как было обещано.

Вместо этого денежные платежи были направлены частным лицам в разных странах, включая Колумбию и Уганду. Банковские переводы осуществлялись через Clear Junction Ltd - управляемую из Великобритании фирму, принадлежащую израильскому гражданину Дмитрию Кацу. Правда, Кац уверяет, что Clear Junction проходит все необходимые проверки, требуемые законодательством Великобритании.