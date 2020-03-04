Италия борется с коронавирусом, несмотря на издержки. Хотя число вылечившихся быстро растет, власти отменили занятия в школах и вузах до 15 марта. Всеобщую забастовку по случаю Международного женского дня тоже отменили, передает РИА Новости.

Кроме того, министр экономики Патуанелли поместил себя под карантин после контактов с зараженными.

Местные туроператоры говорят об очень негативных последствиях всех этих ограничений.

Итальянский туризм только за ближайшие два месяца потеряет более 7 млрд евро - отменены 70-80% броней в отелях, от поездок отказались около 30 млн туристов. Хотя участники отрасли говорят, что виноват не столько сам вирус, сколько истерия вокруг него.

Более того, итальянская Серия А из-за коронавируса месяц будет играть при пустых трибунах. Запрет действует до 3 апреля на все спортивные мероприятия по всей стране.

Число жертв вируса уже достигло 107. Умирают в основном люди старше 70, некоторые с сопутствующими заболеваниями.

Ранее "Страна" рассказывала, что коронавирус добрался и до Венгрии.