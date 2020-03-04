У жены инфицированного коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания у нее нет.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

В ОГА добавили, что новость о заражении жителя Черновцов в Ровно коронавирусом – фейк.

Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще четверо буковинцев с признаками инфекционного заболевания.

"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.

Также мы писали, что у трех людей, которых 4 марта в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, симптомов этой болезни не обнаружили.