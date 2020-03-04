Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался от портфеля в новом Кабмине. Он объяснил, почему принял такое решение.

Несколько туманные мотивы ухода уже бывший чиновник изложил в своем Facebook.

В начале поста Милованов рассказал, что заступил на должность главы Минэкономики с четким планом изменений. Затем он без ложной скромности похвалил себя и свою команду.

"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", - написал экс-министр.

После этого он, наконец, перешел к причинам своего ухода.

"Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты", - высказался Милованов.

Завершается запись новым перечислением достижений.

"Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию и рост зарплат. Это главное", - резюмировал Милованов.

Ранее "Страна" публиковала список обновленного правительства.

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