Экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом составе Кабинета министров. Такое же решение приняла его коллега по команде Алексея Гончарука, бывшая министр образования и науки Анна Новосад.

Об этом сообщает Hromadske.

Основная причина решения Бородянского - разделение его ведомства на части: Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта. При этом экс-чиновник отметил, что названная причина не единственная.

Что касается Новосад, то она весьма туманно объяснила, почему отказалась от должности.

"Ну, пока мы министры, но нам не понятны правила, поэтому, наверное, мы уже все", - прокомментировала ситуацию Новосад.

О том, что Бородянский уйдет из Кабмина, если Минкульт разделят, стало известно еще сегодня днем.

Ноовсад тоже утром заявляла, что не желает работать в новом правительстве.