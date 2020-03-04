Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

"По требованию 152 народных депутатов Украины созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 18:30 четверга, 5 марта, где будет рассмотрено выражение недоверия генеральному прокурору", сказал Разумков.

Разумков добавил, что это единственный вопрос, который будет рассмотрен завтра на вечернем внеочередном заседании Рады.

Напомним, парламент собрал нужное количество подписей для заседания в четверг по недоверию Рябошапке. Также в среду, 4 марта, профильный Комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой Рябошапки на заседании.

Ранее сообщалось, что перед уходом Рябошапка активно занялся небоевыми потерями в ВСУ.