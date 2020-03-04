Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины Валентиной.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады в среду, 4 марта, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна".

"Пять лет назад убили Олеся Бузину. Правоохранительные органы прячут материалы дела. Мать Бузины год пишет вам письма. А получает ответ от Рябошапки, что принимать матерей убитых журналистов - не президентское дело. Прошу принять ее", - заявил Кузьмин.

Напомним, 16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку.

Ранее сообщалось, что суд по делу Олеся Бузины решил рассмотреть вещественные доказательств позже.

Также мы писали, что обвиняемый в убийстве Бузины получил должность в Министерстве ветеранов.