На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада приняла решение о Положении переходных положений закона "О национальной безопасности". Они касаются разделения должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ и должны вступить в силу 27 марта 2020 года, а не 1 января 2021, как планировалось ранее.

Решение поддержали 292 народных депутата, приняв во втором чтении и в целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Этот законопроект был принят 21 июня 2018 года. А положение о разделении должностей должны были вступить в силу в начале 2021 года.

"Страна" ведет хронику сегодняшнего заседания парламента. На нем депутаты назначили новым премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердили обновленный состав Кабмина.