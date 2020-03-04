В Верховной Раде разрешили президенту Владимиру Зеленскому допустить вооруженные силы других государств на территорию Украины в 2020 году, чтобы принять участие в многонациональных учениях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 4 марта.

Как сообщается, за соответствующий законопроект №3003 во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов.

Отмечается, что в законопроекте подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в феврале Зеленский подал в Раду законопроект о проведении в Украине многонациональных военных учений.

Как сообщалось, Украина и НАТО окончательно согласовали будущие совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая стойкость - 2020", которые пройдут в октябре 2020 года в Одессе.