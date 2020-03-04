Сотрудники Государственного бюро расследований ведут досудебное расследование по факту присвоения горюче-смазочных материалов, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, отдельные должностные лица Главного управления Нацполиции в Винницкой области продавали талоны на горючее, которое предназначалось для заправки служебных автомобилей", -сказано в сообщении.

В связи с этим 4 марта следователи ГБР провели 13 обысков по месту работы и жительства чиновников, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Во время обысков изъято 6 служебных автомобилей, финансово-хозяйственную документацию, талоны на горючее, чеки и путевые листы.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Ранее сообщалось, что ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях в связи с ввозом автомобилей по заниженным пошлинам.

Также мы писали, что ГБР подозревает ровенских полицейских в краже автомобилей прямо со спецплощадок.